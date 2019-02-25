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Aracında Ölü Bulunan Ersalıcı’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi…

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Tepebaşı’nda dün gece 20.00 sıralarında geniş yol mevkiinde ormanlık alanda cesedi bulunan, iki gündür kayıp ve aranmakta olan Lefkoşa\'da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kalp krizinden öldüğü kaydedildi.

Aracında Ölü Bulunan Ersalıcı’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi…

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Tepebaşı’nda dün gece 20.00 sıralarında geniş yol mevkiinde ormanlık alanda cesedi bulunan, iki gündür kayıp ve aranmakta olan Lefkoşa\'da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kalp krizinden öldüğü kaydedildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
Aracında Ölü Bulunan Ersalıcı’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi…

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Tepebaşı’nda dün gece 20.00 sıralarında geniş yol mevkiinde ormanlık alanda cesedi bulunan, iki gündür kayıp ve aranmakta olan Lefkoşa'da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kalp krizinden öldüğü kaydedildi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu Ersalıcı’nın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, ileri tetkik için kan, idrar ve mide muhteviyatı da numune olarak alındı.

Soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE VE PATLAYICI MADDE İTHAL VE TASARRUFU       

Dipkarpaz’da, dün bir evde polis tarafından yapılan aramada, çiçek saksısı içerisine gizlenmiş, yaklaşık 130 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve 7.62 mm çapından toplam 38 canlı mermi bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu uyuşturucu madde ve mermilerin söz konusu yere GKRY’de sakin M.T.S.A.(E-28) tarafından, konu şahsa zarar vermek amacıyla GKRY Bölgesinden getirilerek bırakıldığı tespit edildi.

M.T.S.A. tutuklandı.

DÜKKÂN AÇMA VE HIRSIZLIK

Çatalköy’de faaliyet gösteren Yiğiter Market isimli iş yerinin arka giriş kapısı 7 Şubat sabah 05.30 sıralarında açılarak yazar kasada muhafaza edilen 1000 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen U.Ç.(E-24) tutuklandı. 

AĞIR YARALAMA OLAYINDA 3 TUTUKLU… 1 KİŞİ ARANIYOR

Güzelyurt’ta, dün 13.30 sıralarında Cengiz Ratip Sokak üzerindeki otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu sağ ayak baldırından yaralanan Oğuz Altunterim’in vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada 3 kişinin tutuklandığı, bir kişinin ise arandığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak H.D.(E-44), İ.M.(E-37) ve B.D.(E-24) tutuklandı, İ.K.(E-37) ise aranıyor.

(RU/HÖ)

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