Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Ekrem Cümbezli, Eşref Erensu’nun aracının önünü kesip tabanca gösterdiği gerekçesiyle tutuklanıp, bugün mahkemeye çıkardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ekrem Cümbezli’nin 'Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Ve Taşıma, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.06.2022 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy Barış Caddesi üzerinde Lefkoşa' da sakin Eşref Erensu’nun (E-39) yönetiminde bulundurduğu SH 895 plakalı aracı ile hastane çemberi yönüne ilerlediği esnada halen aranmakta olan şahısın yönetiminde bulunan ZPZ 799 plakalı araç tarafından önü kesilip durdurulduğu sırada aracın sol ön kapısından inen zanlı Ekrem Cümbezli’nin tasarrufunda kanunsuz olarak adı edileni korkutmak amaçlı bulundurup taşıdığı siyah renk tabanca ile yine kiralık aracı süren şahıs ise elinde kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçak ile adı edilenin aracının yanına gelip, kapısını açıp adı edileni aracından indirmeye çalıştıkları sırada Eşref Erensu’nun aracını sürüp tekrardan Göçmenköy istikametine dönüp olay yerinden uzaklaştığını anlattı. Polis, Ekrem Cümbezli’nin tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını belirtti. Polis, aranan şahıslar alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu incelemeler doğrultusunda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.