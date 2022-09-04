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Araç yangını ve kaza...

04 Eylül 2022 Pazar 18:45
Araç yangını ve kaza...

Çayırova- Tuzluca Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında, bugün öğle sıralarında, seyir halinde bulunan Esat Kaya yönetimindeki LU 288 plakalı araçta elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.  Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.  Soruşturma devam ediyor.

Trafik Kazası 

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, bugün 16 sıralarında, Deniz Arslan (E-36) yönetimindeki JB 554 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cankan Kanlı (E-29) yönetimindeki MM 675 plakalı aracın arka kısmına çarptı.  Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden JB 554 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan MM 675 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülsen Kozoğlu (K-27) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 04.09.2022 22:28
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