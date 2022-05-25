Araç yangını

24.05.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Yılmazköy’de Kamil Başar Caddesi üzerinde bulunan Salih MİNARE’ye ait makinist atölyesinde, tamir maksatlı bulunan Sait CİN’e ait aracın motor kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangının aynı yerde yine tamir maksatlın bulunan Fahri ALTINÖR’e ait marka araca da sirayet etmesi sonucu her iki araç ile iş yeri içersinde bulunan 2 adet arıza tespit cihazı, 1 adet arıza tespit bilgisayarı, 80 litre araba makine yağı, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet araç yıkama makinesi yanarak hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.