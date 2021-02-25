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Araç muayene listesi yeniden düzenlendi

2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 17:30
Araç muayene listesi yeniden düzenlendi
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2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyiti Resmiye Canaltay imzasıyla, 1974 Motorlu Araçlar ve yol trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi uyarınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

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Açıklamada, 2020-2021 Muayene Listesi’ne http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/muayene%20listesi.pdf bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

Ayrıca, salgın dolayısıyla Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerine gitmek istemeyen araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’yi ziyaret ederek muayene harçlarını internet üzerinden yatırabileceği de bildirildi.

2020-2021 YILI MOTORLU ARAÇLAR MUAYENESİ HAKKINDA DUYURU DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE 1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ’NÜN 64. MADDESİ UYARINCA YAYINLANMIŞTIR.

Yukarıdaki Tüzük uyarınca, aşağıda belirtilen tüm araçların, karşılarında belirtilen tarihlerde ilgili muayene merkezlerinde muayeneye ibraz edilmeleri gerektiği duyurulur.

1-MUAYENEYE İBRAZ EDİLECEK MOTORLU ARAÇLAR VE MUAYENE TARİHLERİ

    1. OTOBÜSLER (8 kişiden fazla yolcu taşıyabilen özel veya kamu motorlu araçlar)
      1. BİRLEŞTİRİLEN ARAÇ-KAMYON-KAMYONET (PICKUP)-ÇİFT KABİN VAN-YOL SİLİNDİRİ VE VİNÇLER  (özel veya kamu).
      2. TAKSİ VE DOLMUŞLAR (En çok 8 kişiye kadar yolcu taşıyabilen ve “T” izni olan kamu araçları).
      3. TARIMSAL AMAÇLAR DIŞINDA KULLANILAN MOTORLU TRAKTÖRLER (KAZICI YÜKLEYİCİ – KAZICI-YÜKLEYİCİ-DÜZELTİCİ) VE FORKLİFTLER.

Motorlu Araçlar Plaka Numarası (Aşağıdaki harflerle başlayanlar)

Muayene Tarihleri

(Tüm Muayene Merkezlerinde)

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, U, V, Y, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AJ, AK, AL, AN, AP, AR, AS,

AT, AU, AV, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BF, BG, BH, BJ,

20/11/2020 - 27/11/2020 Tarihleri Süresinde

BK, BL, BM, BN, BP, BR, BS, BT, BU, BV, BY, BZ,

CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CK, CL, CM,

CN, CP, CR, CS, CT, CU, CV, CY, CZ, DA, DB,

30/11/2020 - 07/12/2020 Tarihleri Süresinde

DC, DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DK, DL, DM, DN, DP,

DR, DS, DT, DU, DV, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE,

08/12/2020 - 15/12/2020 Tarihleri Süresinde

EF, EG, EH, EJ, EK, EL, EM, EN, EP, ER, ES, ET,

EU, EV, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH,

16/12/2020 - 23/12/2020 Tarihleri Süresinde

FJ, FK, FL, FM, FN, FP, FR, FS, FT, FU, FV, FY,

24/12/2020 - 31/12/2020 Tarihleri Süresinde

FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GJ, GK, GL,

04/01/2021 - 11/01/2021 Tarihleri Süresinde

GM, GN, GP, GR, GS, GT, GU, GV, GY, GZ, HA, HB,

12/01/2021 - 20/01/2021 Tarihleri Süresinde

HC, HD, HE, HF, HG, HH, HJ, HK, HL, HM, HN, HP,

21/01/2021 - 31/03/2021Tarihleri Süresinde

HR, HS, HT, HU, HV, HY, HZ, JA, JB, JC, JD, JE,

01/02/2021 - 31/03/2021 Tarihleri Süresinde

JF, JG, JH, JJ, JK, JL, JM, JN, JP, JR, JS, JT,

10/02/2021 - 31/03/2021 Tarihleri Süresinde

JU, JV, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH,

22/02/2021 - 03/03/2021Tarihleri Süresinde

KJ, KK, KL, KM, KN, KP, KR, KS, KT, KU, KV, KY,

04/03/2021 - 15/03/2021 Tarihleri Süresinde

KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LJ, LK, LL,

16/03/2021 - 25/03/2021 Tarihleri Süresinde

LM, LN, LP, LR, LS, LT, LU, LV, LY, LZ, MA,

26/03/2021 - 06/04/2021Tarihleri Süresinde

MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MJ, MK, ML, MM,

07/04/2021 - 16/04/2021Tarihleri Süresinde

MN, MP, MR, MS, MT, MU, MV, MY, MZ, NA, NB,

19/04/2021 - 30/04/2021 Tarihleri Süresinde

NC, ND, NE, NF, NG, NH, NJ, NK, NL, NM, NN,

03/05/2021 - 18/05/2021 Tarihleri Süresinde

NP, NR, NS, NT, NU, NV, NY, NZ, PA, PB, PC,

20/05/2021 - 01/06/2021Tarihleri Süresinde

PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM, PN, PP,

02/06/2021 - 14/06/2021 Tarihleri Süresinde

PR, PS, PT, PU, PV, PY, PZ, RA, RB, RC, RD,

15/06/2021 - 25/06/2021 Tarihleri Süresinde

RE, RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM, RN, RP, RR, RS,

28/06/2021 - 08/07/2021 Tarihleri Süresinde

RT, RU, RV, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF

09/07/2021 - 28/07/2021 Tarihleri Süresinde

B. ROMÖRK ARAÇLAR                                                     Muayene Tarihleri Plaka Numaraları :(Tüm Muayene Merkezlerinde)

001 R’den – 2875 R ’ye kadar olanlar                  13/07/2021- 13/08/2021 Tarihleri Süresinde

C-GEÇİCİ KAYITLI MOTORLU                                       Muayene Tarihleri ARAÇLAR :( Tüm Muayene Merkezlerinde)

Plaka Numaraları :

ZT 001 ‘den - ZT 1952 ’ye kadar olanlar        13/07/2021 - 13/08/2021 Tarihleri Süresinde ZZ 001’den - ZZ 7780’e kadar olanlar

D- ÖZEL ARAÇLAR,MOTOSİKLETLER HİBRİTLİ VE ELEKTRİKLİ MOTORLULAR :

(Yukarıda A,B ve C paragrafları dışında kalanlar)

Motorlu Araç Plaka Numarası (Aşağıda harflerle başlayanlar)

Muayene Tarihleri

(Tüm Muayene Merkezlerinde)

K, L, M, N, P, R, S, AS, AT, AU, AV, AY,

02/08/2021 - 10/08/2021 Tarihleri Süresinde

AZ, BK, BL, BM, BN, CA, CB, CC,

CD, CE, CF, CG, CH, CU, CV, CY,

11/08/2021 - 19/08/2021 Tarihleri Süresinde

CZ, DM, DN, DP, DR, DS, DT,

EN, EP, ER, ES, ET, EU, EV, FG,

20/08/2021   - 31/08/2021 Tarihleri Süresinde

FH, FJ, FK, FL, FM, FN, FP,

HS, HT, HU, HV, HY, HZ, JA,

01/09/2021   - 10/09/2021 Tarihleri Süresinde

JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH,

JJ, JK, KP, KR, KS, KT, KU, KV, KY, KZ,

13/09/2021    -     23/09/2021 Tarihleri Süresinde

LA, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME,

24/09/2021    - 06/10/2021 Tarihleri Süresinde

MF, MG, MH, ND, NE, NF, NG, NH,

07/10/2021    - 20/10/2021 Tarihleri Süresinde

NJ, NK, NL, NM, PU, PV, PY, PZ,

21/10/2021    - 04/11/2021 Tarihleri Süresinde

RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH,

05/11/2021    - 17/11/2021 Tarihleri Süresinde

Muayene Tarihleri

(Tüm Muayene Merkezlerinde)

E.

I. ŞOFÖR OKULLARINA AİT SÜRÜCÜ

YETİŞTİRMEK MAKSADI İLE                                                            KULLA- NILAN MOTORLU ARAÇLAR.

II.      KUZEY      KIBRIS     TURING          VE OTOMOBİL

KURUMU VE KUZEY KIBRIS OTOMOBİL KULUBÜ

RALLİ ARAÇLARI

13/07/2021 - 13/08/2021 Tarihleri Süresinde

F. “Z” KİRALIK MOTORLU ARAÇLAR 20/11/2020 - 31/03/2021 Tarihleri Süresinde

G.TARIMSAL AMAÇLARDA KULLANILAN TRAKTÖRLER VE BİÇERDÖVERLER

2020 – 2021 Muayeneleri Muaf tutulmuştur. H.RESMİ HİZMET ARAÇLARI

Resmi Hizmet Araçları ( RHA plakalı araçlar ) muayene tarihleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgelerde belirtilecektir.

  1. MUAYENE MERKEZLERİ:

  1. Lefkoşa (Lefkoşa Polis Md. Sorumluluk Sahası dahilinde bulunanlar)
  2. Mağusa (Mağusa Polis Md. Sorumluluk Sahası dahilinde bulunanlar)
  3. Girne (Girne Polis Md.Sorumluluk Sahası dahilinde bulunanlar)
  4. Güzelyurt (Güzelyurt Polis Md. Sorumluluk Sahası dahilinde bulunanlar)
  5. İskele (İskele Polis Md. Sorumluluk Sahası dahilinde bulunanlar)

  1. MUAYENE SAATLERİ :

Mesai başlama saatinden yarım saat sonra başlar, mesai bitiminden bir saat önce sona erer.

  1. MUAYENE İŞLEMLERİ :

  1. Araç sahipleri veya sürücüleri, araçlarının muayenesi esnasında hazır bulunarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Lefkoşa’daki Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesinden, Kazalarda ise Kaza Gelir ve Vergi Daireleri’nde bulunan Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesine bağlı birimlerden alacakları muayene harçlarının ödendiğine dair makbuz ile Araç Kayıt Belgesi, Üçüncü şahsa karşı Sigorta belgelerini Muayene memuruna ibraz etmekle yükümlüdürler. Araç sahipleri adına motorlu araç makinistleri veya diğer şahıslar tarafından muayeneye ibraz edilen araçların sahibinin sürekli ikamet ettiği bölgeden başka bir bölge dışındaki muayene merkezlerinde muayene işlemlerinin yapılmayacağı önemle bildirilir.
  2. Aracın muayene zorunluluğu olup da geçerli Seyrüsefer ruhsatı olmayan araçların,

muayene amaçları için Üçüncü Şahsa Karşı Sigorta Belgeleri olması halinde, muayene merkezine götürülebilir.

  1. Muayeneye ibraz edilecek araçların, gerektiği gibi temiz,boyanmış ve gerek makine gerekse ışık tertibatı ve diğer aksamları iyi çalışır ve salim durumda olmalıdır.Bütün teçhizat,alet ve edevat ile lastikler seyrüsefere uygun bir durumda bulunmalıdır.

NOT :

Değiştirilmiş Şekliyle, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 94. maddesi uyarınca, Muayene için saptanan sürenin son gününün geçmesinden sonra,bu duyuru kapsamına giren herhangi bir aracın Muayenesi yaptırılmamış ise kullanılması yasaktır.Aracın seyrüsefer ruhsatı olmasına rağmen,Araç Muayene Belgesi olmayan araçların seyrüsefer ruhsatı bu belgeyi alana kadar geçersiz sayılır.İzdiham ve zorlukların ve fazla harç ödenmesini önlemek bakımından ilgililerin araçlarını duyuruda belirtilen tarihlerde ilgili Muayene merkezlerine götürmeleri önemle rica olunur.

Motorlu araç sahiplerine önemle duyurulur.

Resmiye EROĞLU CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

ve

Motorlu Araçlar Mukayyidi

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Son Güncelleme: 25.02.2021 19:05
Anahtar Kelimeler:
Kovid1920202021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi
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