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Araç Kayıtta rezalet...

Araç kayıtta “Şafak Nöbeti” Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nde kuyruk çilesi sabah erkenden başlıyor.

Araç Kayıtta rezalet...

Araç kayıtta “Şafak Nöbeti” Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nde kuyruk çilesi sabah erkenden başlıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:49
Araç Kayıtta rezalet...

Mesai saati başlamadan vatandaşlar daire önünde sıraya giriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren dairede gün boyu büyük yoğunluk yaşanıyor.

İşlemlerini zamanında halletmek isteyen vatandaşlar, dairenin açılmasına yaklaşık 1 saat kala kuyruk çilesine başlıyor.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın eski binasına taşınmasıyla kuyruk çilesinin biteceğini düşünen vatandaşlar yine hayal kırıklığı yaşıyor.

Araç Kayıt Dairesi’nde tam anlamıyla her gün rezalet yaşanıyor.

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Onlarca memurun çalıştığı daireden hizmet bekleyen vatandaşlar mesai saatinden önce daire önünde beklemeye başlasa da saatlerce kuyrukta bekliyor.

Vatandaşlar Kıbrıs Manşet’e yaşadıkları eziyeti anlatırken yetkililere de şöyle sitem etti;

”Daire açılmadan 1 saat önce sıraya giriyoruz, yazıklar olsun bu sıcakta bize zulüm ediyorlar.

Sinir harbi yaşıyoruz. Birbirimizle, çalışanlarla tartışıyor kavga ediyoruz beklemekten perişan olduk.

Hangi çağda yaşıyoruz? Artık bu rezalet son bulsun.”

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