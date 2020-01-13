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Araç kayıt otomasyon sistemi devrede

Araç kayıt otomasyon sistemi basına tanıtıldı..

Araç kayıt otomasyon sistemi devrede

Araç kayıt otomasyon sistemi basına tanıtıldı..

13 Ocak 2020 Pazartesi 12:28
Araç kayıt otomasyon sistemi devrede

Yeni araç kayıt sisteminin hizmete girmesinin üzerinden bir hafta geçti, bir haftada 347 kişi internet üzerinden seyrüsefer ücreti ödedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) sayesinde, araç sahipleri seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcını internet üzerinden ödeyebiliyor.

AKOS sisteminin tanıtım toplantısı bugün Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS ile Araç Kayıt Dairesinde çağ dışı kalan sistemin de kaldırıldığını kaydetti.

Yeni sistem sayesinde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden ödenebileceğini, ileride daha çok hizmetin internet üzerinden verilebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, AKOS’un yeni bir yazılım olduğunu ve yeni sistem sayesinde Daire ve şubelerde hizmetlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledi.

HİZMETLER

Bahse konu harçların ödenmesinin yanında, koçanların bilgisayarda hazırlanıp araç sahiplerine çıktılarının verileceğini kaydeden Kemal Bağzıbağlı, sistem üzerinden eski borçların da görülebilip ödenebileceğini kaydetti.

Trafik denetimlerinde polis memurunun tablet üzerinden plaka numarası girerek bahse konu aracın seyrüsefer harcının ödenip ödenmediğini, muayenesinin yapılıp yapılmadığını görebileceğini kaydeden Bağzıbağlı,  ancak yasa gereği, araç sahiplerinin seyrüsefer ruhsatının çıktısını araçta bulundurması gerektiğini kaydetti.  

İnternet üzerinden seyrüsefer ödemesi yapanların, “deyirmi” denen belgenin çıktısını da araçta bulundurması gerektiğini kaydeden Bağzıbağlı, yeni sistemin 6 Ocak’ta devreye sokulduğunu, bugüne kadar internet üzerinden 347 seyrüsefer, 173 muayene ödemesi yapıldığını kaydetti.

Mevcut seyrüsefer ödeme sayfasında seyrüsefer yenilemesi gelen araçların görüntülenebileceğini, araç sahiplerinin gelecek aylarda ödemesi gereken seyrüsefer harçlarını görüntüleyebilmesi için de çalışma yapıldığını kaydeden   Bağzıbağlı, seyrüsefer borçlarının taksitlendirilmesi için de çalışma başlatıldığını kaydetti.

İnternet ödeme sisteminden, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının https://bub.gov.ct.tr/ sitesinden erişilerek, plaka numarası, kimlik bilgileri ve koçan düzenleme tarihi girilerek yararlanılabiliyor.

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AYDIN

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, sistemin geliştirilip devreye sokulmasının 2 aylık bir süre aldığını, 3-4 aylık bir geçiş sürecinde aksaklıklar yaşanabileceğini ancak şu an itibarıyla sorunsuz çalıştığını kaydetti.

PAŞA
Motorlu Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi Amir Vekili  Halil Paşa, sistemin çok kolaylık sağlayacağına ve getirisi olacağına inandığını belirtti.

AKEL

Sistemi kuran Cybersoft yazılım şirketi yöneticilerinden Sedat Akel, sistemin Araç Kayıt şubelerindeki memurların daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlayacağını söyledi.

ABBAS

Danışman Abbas Karayel ise sistem sayesinde Polis, Araç Kayıt ve Gümrük Dairesi arasında ciddi bir entegrasyon sağlandığını belirtti.

KAMBER

Cybersoft yetkililerinden Fatma Kamber de sistemin Araç Kayıt Dairesinde çok fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

ZORLU

Araç Kayıt Dairesi çalışanlarından Arif Metay Zorlu da sistemin vatandaşa çok kolaylık sağlayacağına inandığını belirtti.


 

Son Güncelleme: 13.01.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi
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