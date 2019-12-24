Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS)’ta son aşamaya gelindi

6 OCAK’TAN İTİBAREN SEYRÜSEFER YENİLEME, MUAYENE HARCI ÖDENMESİ, ÖZEL PLAKA TALEP EDİLMESİ VE ÖZEL ARAÇ YURT DIŞINA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VB. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

SİSTEMİN SON TESTLERİNİN YAPILACAĞI 2-3 OCAK 2020 TARİHLERİNDE ARAÇ KAYIT, MUAYENE VE RUHSATLANDIRMA ŞUBESİ VE BÖLGE BİRİMLERİNDE İŞLEM YAPILAMAYACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) Projesi donanım kurulumu ve testlerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada proje kapsamında 6 Ocak 2020 itibariyle internet üzerinden (online) seyrüsefer yenileme, muayene harcı ödenmesi, özel plaka talep edilmesi ve özel araç yurt dışına çıkış işlemleri yapılabileceği bildirildi.

Bu projeye geçiş kapsamında sistemin son testlerinin yapılacağı 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ve bölge birimlerinde işlem yapılamayacak.

Bu sebepten 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde yurt dışı araç çıkış işlemleri Gümrük Dairesi Müdürlüğü tarafında Gazimağusa Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda çıkış esnasında yapılacak.

Açıklamada ayrıca, yeni sistemin kullanımı hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.