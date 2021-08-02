Araç Kayıt Dairesi'nde 1 pozitif vaka, çok sayıda personel temaslı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi'ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Lefkoşa merkez şubesinde bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.

Açıklamaya göre bazı personellerin de temaslı olduğu, bu nedenle şubede sınırlı personelin hizmet verebileceği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi'ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Lefkoşa merkez şubesinde bir personelin PRC testinin pozitif, bazı personellerin de temaslı olmaları nedeniyle, şubemizde sınırlı sayıda personel ile işlem yapılacaktır.

Bu nedenle araç sahiplerinin seyrüsefer hacı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerini internet üzerinden yapmaları önemle rica olunur.

Hem pratik olması açısından hem de salgın döneminde kendimizi korumak adına, bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkmadan kredi kartı ile seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları yedi gün 24 saat ödenebilmektedir.

Araç sahiplerinin internet üzerinden kredi kartı ile seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeyebilmeleri için oluşturulan Araç Kayıt Otomasyon Sistemine (AKOS) www.bub.gov.ct.tr açılış sayfasına tıklanarak erişilebilmektedir.

AKOS giriş sayfasına araç plakası, kimlik/pasaport numarası (şirket ise MŞ numarası) ve araç kayıt tarihini doldurup güvenlik kodunu girdikten sonra, ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Ödeme sayfasında yapmak istediğiniz ödeme türünü seçin, ardından kredi kartı bilgilerinizi girin ve ödemeyi gerçekleştirin. Ödeme işlemi tamamlanınca, ekranda beliren ve ödeme yaptığınızı gösteren belgenin bir çıktısını alıp aracınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Araç sahipleri, internet üzerinden seyrüsefer veya muayene harcı ödemek isterken her hangi bir sorun ile karşılaşmaları halinde, mesai saatleri içerisinde 1300 veya 0392 601 15 35’I arayarak yardım alabilirler.”