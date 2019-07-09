“Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” uygulaması başladı

SİSTEME KAYITLI ARAÇ SAHİPLERİNE, SEYRÜSEFER VE MUAYENE GİBİ İŞLEMLERİN TARİHİ YAKLAŞTIĞINDA SMS GÖNDERİLECEK

“Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” adı altında yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamayla, araç sahiplerine seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin zamanının hatırlatılması amaçlanıyor.

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi tarafından araç sahiplerine SMS gönderilerek, Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olmaları için isim, soyisim, e-posta adresi ve araç plaka bilgilerini, her bilgiden sonra bir boşluk bırakarak, 1300’a SMS olarak göndermeleri istendi.

Ücretsiz olan bu servis sayesinde bilgiler kayıt altına alınarak, seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin tarihi yaklaştığında araç sahipleri SMS yoluyla bilgilendirilecek.