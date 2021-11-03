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Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı

Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:30
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı

Stüdyoya devam eden 26 öğrencinin ürettikleri çalışmaların sergilendiği sergiye sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. 

KETEN: “BU ALANIN SANAT DIŞINDA BAŞKA AMAÇLARLA KULLANILMASI YÖNÜNDEKİ ÇABALAR KABUL EDİLEMEZ”

Sanatçı Osman Keten kaliteyi giderek arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Keten “Sanatın ve resmin nerede birleşip nerede ayrıldığı detayını gözeterek işlerimizde bu detayı dikkate alarak resimler yapıyoruz. Böylesi alanları kullanmak bizlere büyük bir nefes aldırıyor. Öte yandan, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nun sanat dışında başka amaçlarla kullanılması yönünde Eğitim Bakanlığı eliyle çalışmalar yapılması ise kabul edilemez. Bu salonlara hep beraber sahip çıkalım.” dedi.

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HARMANCI: “PANDEMİ SONRASI SANATSAL ÜRETİMLER HIZ KAZANDI”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı pandemi ve eve kapanma sürecinde sanatçıların içsel düşlerini pratiğe çevirmeye devam ettiğini belirterek son aylarda sanatsal faaliyetler ve sergi açılışlarının yoğunlaştığını memnuniyetle takip ettiğini söyledi. 

Harmancı, şöyle konuştu:
“Kendisiyle birçok alanda yollarımızın kesiştiği çok değerli sanatçı Osman Keten’in atölyesinin 3 yıl sonrasındaki açtığı bu ilk sergideki öğrencilerin üretimleri ve heyecanı beni de heyecanlandırdı. Tüm öğrencilerin emeğine, düşüncesine sağlık. Bu kadar güzel eserin ortaya çıkarılmasındaki önemli katkılarından dolayı da Osman Keten’e teşekkür ediyorum.Arabahmet Sanat Stüdyosu, Lefkoşa’nın en çok üretilecek mekanlarından bir tanesi, bizlerin de gözbebeklerimizden birisi.O bölge LTB’nin bir dönem katkı alarak yaptığı restorasyonları sonucu ayağa kalktı.Sonrasında da çeşitli sanat atölyeleri bölgede açıldı.”

Harmancı, Osman Keten’in dile getirdiği İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nun birileri tarafından başka amaçlarla kullanılmasının kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydetti. 

Merkez Lefkoşa’nın üst katındaki alanın sergi salonu olarak düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydederek, bununla beraber eldekini korumanın da önemine dikkat çeken Başkan Harmancı, “Arabahmet Kültür Evi’ni de yeniden LTB’nin bünyesinde kullanıma sunuyoruz. Mahkeme sürecinde sona geldik. Orası sanat ve düşünce üretimine açılacak. Kolektif grupların kullanımı yanında bireysel sanatçıların da çalışmalarını gerçekleştirecekleri ve sergileyebilecekleri bir alan olarak tasarlıyoruz.” dedi.

Sergi 6 Kasım’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

 

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Son Güncelleme: 03.11.2021 15:10
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