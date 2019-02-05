Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102448
ALTIN
219.599
DOLAR
5.2014
STERLİN
6.7287
EURO
5.9315
Tumbul tutuklu yargılanacak
TUMBUL TUTUKLU YARGILANACAK
2 yıl hapis yatacak
2 YIL HAPİS YATACAK
Lamborghini’li Türke hapis cezası
LAMBORGHİNİ'Lİ TÜRKE HAPİS CEZASI
Gökgürültülü sağanak bekleniyor
Gökgürültülü sağanak bekleniyor
banner282
Flaş Haber
2 yıl hapis yatacak
Kapat

Arabahmet Kültür Evi aynı anda iki etkinliğe ev sahipliği yaptı

Arabahmet Kültür Evi aynı anda iki etkinliğe ev sahipliği yaptı

05 Şubat 2019 Salı 15:26
Arabahmet Kültür Evi aynı anda iki etkinliğe ev sahipliği yaptı

Arabahmet Kültür Evi iki etkinliğe aynı anda ev sahipliği yaptı.

Şair Feyzan Korur’un ‘Rüzgar Üstü’ öykü kitabı ile ‘Şiire Dökülsün Sözler’ adlı şiir kitabının tanıtımını gerçekleştiği etkinlikte ayrıca Sağlık Bakanlığı organ bağışı bilgilendirme standı kurarak gönüllülerden organ bağışı için müracaat kabul edildi.

Korur, “Sağlık Bakanlığı’yla iletişime geçerek, tanıtım gününde toplumsal mesaj vermek adına organ bağışıyla ilgili ne yapabileceğimizi konuştuk. Organ bağışı önemli bir konu her bireyin bu konuda hassas olması gerek. Gönüllü olacaklara şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Organ Doku Bağış Yasası altında kurulan Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Varoğlu da kitap etkinliği çerçevesinde ayrıca organ bağışlamak isteyenlerin müracaatlarının alınacağını belirtti.

Geçen yasa sonrasında bugüne kadar yaklaşık 300 civarında organ bağışında bulunulduğunu ve bunun artmasını temenni ettiklerini belirten Varoğlu 18 yaş üzeri kronik hastalığı bulunmayan herkesin bağışçı olabileceğine dikkat çekti.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği sözcüsü Feriha Tel de doku ve organ nakli yasasından sonra ilk olarak böbrek nakli yapıldığını ve 2 yıldan beridir kadavralardan başarılı şekilde organ nakli yapıldığını aktardı.

“Organ bağışı çok büyük önem taşıyor” diyen Tel, organlarınızı toprağa değil hayata bağışlayın mesajı verdi.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert de derneklerinin destek verdiği iki kız çocuğu annesinin karaciğer nakli beklediğine işaret ederek organ bağışının önemine değindi.

Tanıtım ve organ bağışında bulunmak isteyenler standlardaki forumları doldurarak organ bağışçısı olmak için müracaatta bulundu.
İlkay Adalı da organlarını bağışlamak istediğini belirterek, “toprağa giderken birilerine hayat vermek bizi mutlu edecek” dedi.

Şair Feyzan Korur da kendi standında Rüzgar Üstü’ öykü kitabının ve ‘Şiire Dökülsün Sözler’ adlı şiir kitaplarının tanıtımını yaptı.
Korur, ilk öykü kitabı olan ‘Rüzgar Üstü’ eseriyle ilgili bilgiler verdi. Korur, kitabında Kıbrıs’taki savaş yıllarına tanıklık eden iki genç kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Kitabın ana kahramanlarından birisi de Prof. Dr. Ulvi Keser’in annesi. Keser de tanıtım etkinliğine katılarak duygularını ifade etti.

 

Son Güncelleme: 05.02.2019 18:27
Anahtar Kelimeler:
Arabahmet Kültür Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kantara kış kampı başladı
Kantara kış kampı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Yükseköğrenim Burslarından Yararlanmak İsteyenlerın 28 Şubat’a Kadar Başvuru Yapması Gerekiyor
Yükseköğrenim Burslarından Yararlanmak İsteyenlerın 28 Şubat’a Kadar Başvuru Yapması Gerekiyor
Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”
Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”
Ydp, Hükümetin İlk Yılını Değerlendirdi... Arıklı: “sözler Tutulmadı”
Ydp, Hükümetin İlk Yılını Değerlendirdi... Arıklı: “sözler Tutulmadı”
Meclis toplantısı sona erdi
Meclis toplantısı sona erdi
Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı
Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı
Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı
Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek
Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim