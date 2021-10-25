Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin Sergisi 1 Kasım’da açılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergide, öğrenciler tarafından birçok teknikte hazırlanan resimler sanatseverlerle buluşacak.

Öğrencilerin atölye çalışmalarında yaptıkları resimlerin yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek -6 Kasım’a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.