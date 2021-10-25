Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin Sergisi 1 Kasım’da açılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergide, öğrenciler tarafından birçok teknikte hazırlanan resimler sanatseverlerle buluşacak.
25 Ekim 2021 Pazartesi 14:35
Son Güncelleme: 25.10.2021 14:22
Arabahmet Art Stüdyo-Osman Keten’in öğrencilerinin düzenlediği sergi, 1 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi salonunda açılıyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını yapacağı sergide, öğrenciler tarafından birçok teknikte hazırlanan resimler sanatseverlerle buluşacak.