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Ara Bölgede “federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” Paneli

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi Salı günü CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderlerinin katılacağı “Federasyon yoluyla yeniden birleşme – Kıbrıs’ta barış içinde bir gelecek inşa etmek” konulu panel düzenliyor.

Ara Bölgede “federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” Paneli

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi Salı günü CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderlerinin katılacağı “Federasyon yoluyla yeniden birleşme – Kıbrıs’ta barış içinde bir gelecek inşa etmek” konulu panel düzenliyor.

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Ara Bölgede “federasyon Yoluyla Yeniden Birleşme – Kıbrıs’ta Barış İçinde Bir Gelecek İnşa Etmek” Paneli

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi Salı günü CTP, TDP, DISY, AKEL parti liderlerinin katılacağı “Federasyon yoluyla yeniden birleşme – Kıbrıs’ta barış içinde bir gelecek inşa etmek” konulu panel düzenliyor.

Ara bölgedeki Chateau Status restoranda gerçekleşecek panele konuşmacı olarak Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DISI Genel Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu katılıp, konuşma yapacak.


Panel, 17.45’te KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ve Rum Yönetimi eski milletvekillerinden, eski sözcü ve müzakere heyeti üyesi Michalis Papapetru’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın da konuşma yapacağı panel, Türk ve Rum siyasi parti liderlerinin konuşmalarıyla devam edecek.

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcilikleri tarafından desteklenen etkinlikte, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde simultane çeviri olacak.

(RU/FEZ)




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