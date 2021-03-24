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Ara bölgedeki cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı!

Rum polisi ara bölgedeki cesetle ilgili soruşturmayı sürdürüyor..

24 Mart 2021 Çarşamba 10:40
Ara bölgedeki cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı!
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Rum polisi, dün Kiracıköy (Athienou) yakınlarındaki ara bölgede bir tarlada bulunan Avrupa uyruklu olduğuna inanılan bir kadının çürümüş cesediyle ilgili üç yabancı uyruklu erkeği tutukladı.

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Aleyhindeki tanık ifadesinin ardından gözaltına alınan önceden planlanmış cinayet soruşturmasında mağdurla ilişkisi olan 32 yaşındaki Mısırlı şüpheli polise ifade vermedi.

5 ay önce öldürülmüş!

Polis, tarlada plastik poşetlere sarılı gömülü bir şekilde bulunan cesedin 5 ay önce Lefkoşa'daki terk edilmiş bir binanın kanalizasyon kuyusuna atıldığına, aylar sonra onu yetkililere ihbar eden arkadaşının yardımıyla Kiracıköy’e taşındığına inanıyor.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
KiracıköyAkıncılarCeset
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