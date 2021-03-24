Ara bölgedeki cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı!

Rum polisi, dün Kiracıköy (Athienou) yakınlarındaki ara bölgede bir tarlada bulunan Avrupa uyruklu olduğuna inanılan bir kadının çürümüş cesediyle ilgili üç yabancı uyruklu erkeği tutukladı.

Aleyhindeki tanık ifadesinin ardından gözaltına alınan önceden planlanmış cinayet soruşturmasında mağdurla ilişkisi olan 32 yaşındaki Mısırlı şüpheli polise ifade vermedi.

5 ay önce öldürülmüş!

Polis, tarlada plastik poşetlere sarılı gömülü bir şekilde bulunan cesedin 5 ay önce Lefkoşa'daki terk edilmiş bir binanın kanalizasyon kuyusuna atıldığına, aylar sonra onu yetkililere ihbar eden arkadaşının yardımıyla Kiracıköy’e taşındığına inanıyor.