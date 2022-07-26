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Apartman kavgasında bıçaklar çekildi

3 Kişi tutuklandı

26 Temmuz 2022 Salı 13:34
Apartman kavgasında bıçaklar çekildi

24.07.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Remzi Göğüs Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde, iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası meydana gelen katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma olayı sonucunda, Dangkgog AMOBI (E-27), Augustine Johnbull EHILENE(E-28), Chukwudalu Chiemelie AMOBİ (E-31) ve Dabeluchukwu Kelvin AMOBİ (E-28) vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır.

Olayda hafif şekilde yaralanan Augustine Johnbull EHILENE ve Chukwudalu Chiemelie AMOBİ, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Olayda ağır yaralanan Dabeluchukwu Kelvin AMOBİ Gazimağusa Devlet Hastanesinde cerrahi serviste, Dangkgog AMOBİ ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.P.E.A.(E-29), C.C.O.(E-27) ve M.C.E.(E-36) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, 25.07.2022 tarihinde, zanlı S.P.E.A.’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, mahkeme emri ile yapılan aramada; yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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