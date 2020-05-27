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Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı

KIZILYÜREK: “AP’TA FEDERALİST BİR AVRUPALI OLARAK YER ALIYORUM”

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:25
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
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KIZILYÜREK: “AP’TA FEDERALİST BİR AVRUPALI OLARAK YER ALIYORUM”

Lefkoşa, 27 Mayıs 20 : Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na seçilmesinin birinci yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Kızılyürek, “AP’taKıbrıs'ta birleşmeyi ve iki toplumun barış içerisinde birlikte yaşamasını isteyen federalist bir Avrupalı olarak yer alıyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek yaptığı yazılı açıklamada, iki toplumu birbirine yakınlaştırmak, AB’yi Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Türkleri AB’ye yakınlaştırmak ve İnsan Hakları, Demokrasi ve Adalet mücadelesi vermek olarak belirlediği üç öncelik altında bugüne dek yaptığı çalışmaları anlattı. 

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs'ta birleşmeyi ve iki toplumun barış içerisinde birlikte yaşamasını isteyen Federalist bir Avrupalı olarak yer aldığını, AP’de İnsan Hakları, Demokrasi, Eşitlik ve Adalet mücadelesi vermeye devam edeceğini vurguladı.

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Eylül 2019 itibari ile Brüksel’de aktif göreve başladığını belirten Kızılyürek, ilk iş olarak Türkçe’nin Avrupa dili olması yönünde çalışmalar başlattığını kaydetti. 

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin Anadili ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe’nin AB resmi dili olması için soru önergeleri verdiğini belirtti. 

11 Ekim tarihinde kuzey Lefkoşa’da açtığı ofisin Kıbrıslı Türklerin Avrupa’daki görünürlüğünü artırdığını belirten Kızılyürek, Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu 2004 tarihinden bu yana geçen 15 yıl içerisinde Kıbrıs’ın kuzey kesimine geçen Avrupa Parlamenteri sayılı iken kuzeyde bir Parlamenterin ofisinin bulunmasının Kıbrıslı Türkler için nasıl yeni bir mücadele alanı yarattığını belirtti.

Kızılyürek ayrıca, COVID-19 Pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik daralmayla mücadele edebilmek için Avrupa Birliği’nden Kıbrıslı Türklere yönelik bir yardım paketi hazırlanması yönündeki girişimleri ile ilgili de bilgi verdi.

Kızılyürek sözlerini şöyle tamamladı: 

“Avrupa Komisyonu’na derhal ivedi bir soru önergesi yönelttim ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen’e bir mektup yazarak Kıbrıs Türk ekonomisinin durumunu ortaya koydum. AB müktesebatının kuzeyde askıda olması nedeniyle AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği fonlarından direk olarak faydalanamadıklarını hatırlattım. Durumun acil olduğunu, Avrupa Komisyonu’nun acil bir ekonomik ve sosyal yardım paketi hazırlamasının Kıbrıslı Türklerin bu zor günleri atlatabilmesi için elzem olduğunu anlattım.  Bir yandan bu yönde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi üyelerinden siyasi destek sağlamaya giriştim, bir yandan da Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bu yardımın en hızlı ve en verimli şekilde nasıl uygulamaya girebileceğini tartışmaya başladım. Acil durum ekonomik destek paketi böylelikle şekillendi ve Avrupa Komisyonu tarafından 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Bu süreç görünmezliğimizin en fazla göründüğü yerde, bu yönde mücadele veren bir Avrupa Parlamenterinin ne derece ciddiye alındığını ve bu mücadele alanının önemini ortaya koydu.”  

(HUR/ŞEB)
 

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