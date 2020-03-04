banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111629
ALTIN
321.772
DOLAR
6.0919
STERLİN
7.8125
EURO
6.7648
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

Ap Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi

ÖNERGEDE DÖRT KAPININ KAPANMASI UYGULAMASININ  KIBRISLI TÜRKLER VE KIBRISLI RUMLAR ARASINDA ÖFKEYE YOL AÇTIĞI BELİRTİLDİ

Ap Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi

ÖNERGEDE DÖRT KAPININ KAPANMASI UYGULAMASININ  KIBRISLI TÜRKLER VE KIBRISLI RUMLAR ARASINDA ÖFKEYE YOL AÇTIĞI BELİRTİLDİ

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
Ap Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi
banner337

ÖNERGEDE DÖRT KAPININ KAPANMASI UYGULAMASININ  KIBRISLI TÜRKLER VE KIBRISLI RUMLAR ARASINDA ÖFKEYE YOL AÇTIĞI BELİRTİLDİ

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Avrupa Parlamentosu üyeleri  Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiou, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasından sorumlu Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru önergesi göndererek, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin böyle bir kararı olmamasına karşılık, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tek başına bir karar alarak, derhal dört kapının kapanması uygulamasına gitmesinin, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında öfkeye yol açtığı belirtti.

Kızılyürek’in Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, soru önergesinde, Yeşil Hat Tüzüğü’nde geçiş koşullarının belirtildiğinin altını çizen  Kızılyürek ile Yorgos , yurttaşların hayatlarını zorlayan ve Yeşilhat Tüzüğü’nün ruhuna aykırı olan bu tek taraflı değişikliğe karşı Avrupa Komisyonu’nu alacağı tavrı açıklamaya davet etti. 

Açıklamaya göre, soru önergesinin tam metni şöyle:

“28 Şubat Cuma günü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Korona virüsünün yayılmasına karşı bir tedbir olarak tek taraflı karar verip, uygulamaya koyduğu, adadaki dört geçiş noktasının geçici bir süreliğine kapatılması, birçok Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin geçişlerini çok zor hale getirdi ve yurttaşlar arasında öfkeye yol açtı.

banner317
Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı’ının katılımı ile 3 Şubat tarihinde buluşan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin aldığı tedbir kararları arasında kapıların kapatılmasının bulunmadığına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Ayrıca Rum Sağlık Bakanı, Kıbrıs Türk tarafı ile mükemmel bir uyum içinde olduklarını söylüyor. Böyle olduğu halde geçit noktaları tek taraflı bir kararla kapatıldı.

Kişilerin ve malların, hükümetin kontrolü altında olmayan bölgelerden hükümetin kontrolü altındaki bölgelere geçişini düzenleyen 866/2004 no’lu Konsey Kararı ("Yeşil Hat Tüzüğü")’nın ekinde geçiş noktaları listelenmiştir. 

 1) Yeşilhat Tüzüğünün 10. Maddesinde belirtildiği gibi, Komisyon bu kararla ilgili bilgilendirildi mi?

2) Komisyon bu kararının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olup olmadığını inceledi mi ve bu konudaki tavrı nedir? “

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI 

 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“5. Atık Malzeme Heykel  Yarışması” 15 Nisan’da Yapılıyor
“5. Atık Malzeme Heykel  Yarışması” 15 Nisan’da Yapılıyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti
Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Arasta Esnafını Temsil Eden Bir Grubu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Arasta Esnafını Temsil Eden Bir Grubu Kabul Etti
Erhürman: “Daha fazla bekleyecek, daha fazla nesli heba edecek bir lüksümüz yoktur”
Erhürman: “Daha fazla bekleyecek, daha fazla nesli heba edecek bir lüksümüz yoktur”
Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı
Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
“buzlar Çözülmeden” Girne'de Sahne Alıyor
“buzlar Çözülmeden” Girne'de Sahne Alıyor
Ykp Hastaneye Hasar Tespiti İçin Türkiye’den Bilirkişi Getirilmesini Eleştirdi
Ykp Hastaneye Hasar Tespiti İçin Türkiye’den Bilirkişi Getirilmesini Eleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim