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Ap Seçimlerinde Aday Olan Kızılyürek Basın Toplantısı Düzenledi

“KIBRISLI TÜRK VE RUMLARIN BAĞIMSIZ BİR ORTAK MÜCADELE ALANI OLUŞTURMASI ANLAMINDA ADAYLIK ÖNEMLİ”

Ap Seçimlerinde Aday Olan Kızılyürek Basın Toplantısı Düzenledi

“KIBRISLI TÜRK VE RUMLARIN BAĞIMSIZ BİR ORTAK MÜCADELE ALANI OLUŞTURMASI ANLAMINDA ADAYLIK ÖNEMLİ”

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Ap Seçimlerinde Aday Olan Kızılyürek Basın Toplantısı Düzenledi

“KIBRISLI TÜRK VE RUMLARIN BAĞIMSIZ BİR ORTAK MÜCADELE ALANI OLUŞTURMASI ANLAMINDA ADAYLIK ÖNEMLİ”

“AP SEÇİMLERİ ETNİK TEMELLİ DEĞİL AB YURTTAŞLIĞI TEMELLİ”

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili adayı olan Akademisyen, Araştırmacı, Yazar Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türk ve Rumların birlikte bağımsız bir ortak mücadele alanı oluşturması anlamında adaylığının önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklere seçime katılarak oy kullanmaları çağrısında bulunan Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği göstererek en yakındaki sandıkta oy kullanabileceklerini, herhangi bir ön kayıt gerekmediğini belirtti.

Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşı olma özelliklerini değerlendirmeleri gerektiğini, oy kullanmalarının bu açıdan da önem taşıdığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta, AKEL listesinden AP seçimlerine aday olan Kızılyürek, AP seçimlerinin etnik temelli değil AB yurttaşlığı temelli olduğunu söyledi.

Kızılyürek, adaylık gerekçeleri ve hedefleriyle ilgili bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi / Paradise Park Salonu’nda basınla sohbet toplantısı düzenledi.

DAĞLI

Toplantının açılışını yapan Okan Dağlı, Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs’ta barış ve federal çözümle özdeşleşmiş bir isim olduğunu dile getirerek, Kızılyürek’in adaylığının ırkçılığa ve faşizme savaş adına tüm halklar için önemli bir adım olduğunu söyledi.  

KIZILYÜREK

Akademisyen, Araştırmacı, Yazar Niyazi Kızılyürek de, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerine adaylığının gerekçelerini anlattı.

Konuşmasının başında 55 yıl önce bugün Bodamya’dan göçmen olduğunu belirten Kızılyürek, “etnik gruplar arası çatışmalar sonucu Bodamya’dan göçtüklerini, Kıbrıs sorununa hala bir çözüm bulunamadığını” söyledi.

O dönemde bazı Kıbrıslı Rumların Türklerle siyasi iradeyi paylaşmak istemediğini, bazı Türklerin ayrı bir Türk devleti istediğini belirten Kızılyürek, bu görüşlerin günümüzde değişmediğini kaydetti.

Kızılyürek, müzakere süreçlerinden sonuç alınamadığını, Crans Montana’da düş kırıklığı yaşandığını, BM kararları ve mutabakatlara rağmen Anastasiadis’in siyasi eşitlik konusunda geri adım attığını belirtti.

Çözüme ulaşılması için seçilmiş liderlerin müzakere yaptığını ancak Kıbrıslı Türkler ve Rumların çözüm için ortak mücadelesinin pek görülmediğini söyleyen Kızılyürek, adaylığının nedenlerinden birinin de bu ortak mücadele zeminini oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kızılyürek,  AB yurttaşlarının, çözüme inanan insanların birlikte hareket etmesini sağlamak adına aday olduğunu vurguladı.

AKEL’in AP seçimlerinde kendisine listesinde yer vermesinin ortak mücadele zemini hazırladığına işaret eden Kızılyürek, bağımsız bir ortak mücadele alanı oluşması anlamında bu adaylığın önemli olduğunu söyledi.

“YÜKSELEN IRKÇILIK..”

Avrupa’nın gidişatı ve Avrupa Birliği değerlerine değinen Kızılyürek, AB’nin barışın sağlanması adına aydınlanmanın değerleri üzerine kurulduğunu ancak bugün gelinen noktanın ırkçılığa karşı mücadele etmeyi zaruri kıldığını belirtti.

Kızılyürek, AB’nin ırkçılıktan arınması için mücadele etmek düşüncesinin de teklifi kabul ederek aday olmasına etkili olduğunu ifade etti.

Bazı kesimlerin “Kıbrıslı Türkler AP üyelerini kendisi seçer ve iki milletvekili hakkına sahiptirler, adaylığı bunu gölgeledi” şeklinde yorumlarda bulunduğuna işaret eden Kızılyürek, AP seçimlerinin etnik temelli değil, AB yurttaşlığı temelinde ikamet temelli olduğunu söyledi.

SORULAR

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kızılyürek, 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip tüm vatandaşların kimlik kartlarını göstererek kendilerine en yakın bölgedeki sandıkta oy kullanabileceğini belirtti.

“SEÇMEN SAYISI 105 BİN 415”

Mayıs 2018 verilerine göre Kıbrıslı Türk seçmen sayısının 105 bin 415 olduğunu, bunların 658’inin Güney Kıbrıs’ta, 79 bin 679’unun ise KKTC’de ikamet ettiği bilgisini veren Kızılyürek, bu kişilerin ön kayıt yaptırmaksızın 26 Mayıs’ta en yakın sandığa kimlikleri ile giderek oy kullanabileceklerini kaydetti.

Kızılyürek, 16 bin 966 Kıbrıslı Türkün kimlik alırken çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs’ta adres gösterdiğini ancak ikamet etmediğini söyleyerek, bu kişilerin de kuzeydeki adreslerini beyan edip adres değişikliği yaparak kimlik gösterip oy kullanabileceğini belirtti.

Karma oy konusundaki soruyu yanıtlayan Kızılyürek, AP seçimlerinin karma oya imkan tanımadığını, 6 kişilik listelere mühür vurup en az bir en çok iki tercih yapılabileceğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta adaylığına nasıl tepkiler aldığı sorusunu yanıtlayan Kızılyürek, her zaman federal bir çözüme inandığını söyleyerek, federasyondan yana olmayanların adaylığından hoşnut olmadığının görüldüğünü ancak ciddi olumsuz bir tepki ile karşılaşmadığını belirtti.

Katılıma ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Kızılyürek, katılım düşüklüğünün aşırı sağın yükselmesini kolaylaştırdığını, bu noktada Kıbrıslı Türklerin seçime katılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kızılyürek, ırkçılığa karşı sürdürülen mücadele için de Kıbrıslı Türklerin oy vermelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Başka bir soru üzerine Kızılyürek, izole bir toplum olarak Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşı olma özelliklerini değerlendirmeleri gerektiğini, oy kullanmalarının bu açıdan da önem taşıdığını kaydetti.

Kızılyürek, seçimi kazanmasının Kıbrıs Türk toplumunun AB katkılarından yararlanması, sesini duyurması, Brüksel’de görünür olması, Türkçenin kullanılması adına da önem taşıdığını dile getirdi.

(GÖZ/HA)  FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı    Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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