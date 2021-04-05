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AP Üyesi Niyazi Kızılyürek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:15
AP Üyesi Niyazi Kızılyürek Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti
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Kızılyürek’in çalışma ofisinden verilen bilgiye göre, hellimin coğrafi tescili ile ilgili bilgi veren Kızılyürek, hayvan üreticilerinin sorularını da yanıtladı. 

“HELLİM TESCİLİ EKİM AYINDA UYGULAMAYA GİRECEK”

Hellimin tescili ile Yeşilhat Tüzüğü’ndeki değişikliğin eşzamanlı olmasının önemli olduğunu, bunun için Avrupa Komisyonu’nun ciddi çaba harcadığını anlatan Kızılyürek, tescilin Ekim ayında uygulamaya gireceğini, bu tarihe kadar hazırlıklarını tamamlayan üreticinin pazara Kıbrıslı Rum üretici ile birlikte girme şansı olduğunu söyledi.  

“Yeşil Hat Tüzüğü’nde yaşanan sorunların farkındayız” diyen Kızılyürek, Komisyon’a bu konuda bir soru önergesi sunduğunu ve bu konunun takipçisi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.  

Kızılyürek sözlerine şöyle devam etti: 

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“Hellim konusunda Yeşil Hat Ticareti açısından herhangi bir sıkıntı yaşandığı durumda bunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunacağım, sizi temin ederim. Sorunlar çıkabilir, çıkacaktır da, biz bu sorunlara karşı hazırlıklı olacağız ve çözüm üretmek için iyi niyetle çalışacağız. Ayrıca, AB yasalarının uygulanmasını sağlamak Komisyonun görevidir. Terslik olursa, Komisyona başvurabiliriz.

Kıbrıslı üreticinin önünde büyük bir fırsat penceresi açılmıştır, Yeşil Hattın her iki tarafındaki üreticiler bu fırsatı birlikte değerlendirerek daha çok kazanabilirler. 450 milyon kişilik bir pazar hepimize yeterlidir. Hellim Kıbrıs coğrafyasının ürünüdür, yüksek standartta üreteceğimiz ürünümüzü birlikte pazarlayabilir, doğru pazarlama stratejileri kullanarak hellimi Avrupa Pazarı’nda özel bir statüde konumlandırabiliriz. Üretici kooperatifleri kuralım, hellimi iki dilde, birlikte pazarlayalım, iş birliği yaparak Kıbrıslılar olarak beraber kazanalım.”  

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜ GÜNEYDE DE SIKINTILI”

Hellimin içerisinde yer alması gereken küçükbaş hayvan sütü oranının güneyde de sıkıntılı olduğunu, üreticilerin bir araya gelerek hareket etmesi durumunda 2024’te sona erecek geçiş süresini uzatabilmeleri yönünde umutlu olduğunu belirten Kızılyürek, “Zaman karşıtlık değil iş birliği zamanıdır” ifadelerini kullandı. 

Kıbrıslı Türk üreticinin Türkiye ve Orta Doğu pazarına yine aynı koşullarda hellim satmaya devam edeceğinin altını çizen AP Üyesi Kızılyürek, “Tescile uygun üretilecek, hijyen koşulları Avrupa Pazarı standartlarında olan hellimi Avrupa’ya satmak için hazırlıklar devam ederken, şu anda faaliyet gösterdiğimiz pazarlara satış yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kızılyürek, “Pazara girmeye hazır üretici Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya direkt satış yapabilecek, bu pazara girmek istemeyen üretici ise mevcut ticaretine aynı şekilde devam edecektir. Bu standartlar AB Pazarı için geçerlidir. Standarda uyan ürününüzü AB Pazarı’na satarsınız, uymayanı aynı pazarlara satmaya devam edersiniz, bu noktada herhangi bir sıkıntı yoktur.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 19:07
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