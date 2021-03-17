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AP Üyesi Kızılyürek’in Temsilcisi Beyatlı, Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi’ni ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı, hellimin Avrupa pazarına girmesi yönünde yakalanan fırsatla ilgili yürüttüğü danışma süreci kapsamında 13 süt üreticisi tarafından kurulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi’ni ziyaret etti. 

17 Mart 2021 Çarşamba 19:00
AP Üyesi Kızılyürek’in Temsilcisi Beyatlı, Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi’ni ziyaret etti
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı, hellimin Avrupa pazarına girmesi yönünde yakalanan fırsatla ilgili yürüttüğü danışma süreci kapsamında 13 süt üreticisi tarafından kurulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi’ni ziyaret etti. 
Kooperatif Sekreteri ve Cyprus Hamzens Süt ve Süt Ürünleri Direktörü Zübeyir Songur ile görüşen Beyatlı üreticilere sürecin işleyişi ile ilgili bilgi verdi.
Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı coğrafi tescil Hellim/Halloumi isimlerini içeriyor ve Kuzey’de üretilen hellimin de Avrupa pazarına girebilmesini öngörüyor. Buna fırsat tanıyabilmek için eş zamanlı olarak Yeşil Hat Tüzüğünde yapılacak değişiklik ile hellim Yeşil Hat üzerinden satılabilecek. 
Kararın nisan ayında yürürlüğe girmesinin  beklendiği belirtilen açıklamada bu kararın mevcut ihracatın üçte birini oluşturan ve 50 bin kişinin geçimini sağlayan hellim sektörü açısından kazanım olduğu kaydedildi. 

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Denetimler için iki tane uluslararası bağımsız kurumun görev yapacağını, bu kurumlardan bir tanesinin Bureau Veritas isimli Fransız bir firma olduğunu ve görevinin tescilde belirtilen şekilde üretim yapılıp yapılmadığını kontrol etmek olacağını anlatan Beyatlı ikinci bir kurumun da hijyen ve sağlık kontrollerini yapacağını belirtti. 
Avrupa Birliği’nin yüksek hijyen standartları olduğunu anlatan Beyatlı, “Atanacak kurum Bureau Veritas gibi uluslararası bağımsız bir kurum olacak” dedi. 
Avrupa Komisyonu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da içinde olacağı bir çalışma grubu da oluşturulacağını belirten Beyatlı Yeşil Hat ticaretinde ortaya çıkabilecek sıkıntıların bu çalışma grubunda ele alınarak çözüleceğini  kaydetti.
Beyatlı, “Avrupa Komisyonu gerek ticarete hazırlanma gerekse ticaretin önündeki engelleri belirleyip ortadan kaldırma yönünde Kıbrıslı Türk üreticiye destek olacaktır, biz de bu sürecin takipçisi olacağız” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 20:01
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