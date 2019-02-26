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Ap Milletvekili adayı Kızılyürek Dev-iş’i ziyaret etti

Ap Milletvekili adayı Kızılyürek Dev-iş’i ziyaret etti

26 Şubat 2019 Salı 12:51
Ap Milletvekili adayı Kızılyürek Dev-iş’i ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, seçim çalışmaları kapsamında bugün Dev-İş’i ziyaret ederek sendika yetkilileriyle görüştü.

Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, adaylık süreci ve Avrupa Parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Kızılyürek, bu seçimde mümkün olduğu kadar çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün seçimlere katılmasını hedeflediklerini, Kıbrıslı Türklerin Avrupalı oldukları gerçeğini göstermelerinin bile tek başına çok anlamlı olacağını söyledi.

KIZILYÜREK: “ETNİK KİMLİĞE GÖRE DEĞİL DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE”

AKEL listesinden Avrupa Parlamentosu milletvekili aday olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, dünyadan kopuk yaşayan Kıbrıslı Türklerin, özne olma kapasitelerini her gün biraz daha çok kaybettiklerini vurguladı ve böylesi bir konumda bulunan Kıbrıslı Türklerin diğer yandan da AB vatandaşı olduklarını belirtti.

AB’ye müdahil olmanın çok anlamlı olacağını ifade eden Kızılyürek, “AP seçimleri en ideolojik seçimdir. AB kurumları içinde seçimle oluşturulan tek kurum AP’dir. Yurttaşlar etnik kimliklerine göre değil dünya görüşlerine göre oy kullanırlar” dedi.

Kızılyürek, AKEL üyesi olmadığı halde sol cenah içinde yer aldığını ve dünyaya bu pencereden baktığını ifade etti. Kıbrıs’ın kuzeyinde federal devlete inanan geniş bir kesim bulunduğunu kaydeden Kızılyürek, onların oyuna talip olduğunu belirtti.

FELEK: “AVRUPA’DA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAKSINIZ”

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek ise, AKEL’in ilk defa bir Kıbrıslı Türk’ü aday gösterdiğini, bunun kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu kaydetti. Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa’ya inanan bir örgüt olduklarını belirten Felek, AP’de kendileriyle aynı dili konuşan birinin olmasının çok memnun edici olduğunu vurguladı.

Felek şöyle konuştu:

“Adaylığınız ve şahsiyetinizde Kıbrıs’ta yaşanan sürece baktığımızda gerici çevrelere karşı her iki tarafta da ezber bozan bir mücadele verdiniz. Bu noktaya gelmek elbette kolay olmamıştır. Baskılar, tehditler altında olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bu açıdan sizin şahsınızda böyle bir adaylığın meşrulaşması ve Kıbrıslılar adına AP’de Kıbrıslı bir Türk’ün olması bizleri çok memnun edecek. Sizin seçilmeniz halinde Avrupa’da Sol Grup AP’de çok etkin, çok önemli işler başaracaktır. Bu açıdan Dev-İş olarak kurulduğumuz günden beri taviz vermediğimiz Federal Kıbrıs için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu onurlu yolda sizlere başarılar dilerim. Bu emeğin sonunda somut hedefe ulaşmamız dileğiyle.”

Son Güncelleme: 26.02.2019 16:04
Anahtar Kelimeler:
Niyazi Kızılyürek Dev Iş
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