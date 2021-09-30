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AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 9 Ekim’e kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:45
AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Verilen bilgiye göre İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabilir.
Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor.

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İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" web adresinden erişilebilecek. aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonundan kayıt oluşturulabiliyor. Bilgi için AÖF Lefkoşa 0392 227 87 86 - 444 10 26  Adres : Bedrettin Demirel Cad. No: 101 Lefkoşa.
 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 18:37
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