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Aöa Giriş Sınavı İçin Son Başvuru Tarihi 26 Haziran

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 30 Haziran’da yapılacak 2019-2020 öğretim yılı yazılı giriş sınavı için başvurular 26 Haziran’a kadar devam edecek.

Aöa Giriş Sınavı İçin Son Başvuru Tarihi 26 Haziran

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 30 Haziran’da yapılacak 2019-2020 öğretim yılı yazılı giriş sınavı için başvurular 26 Haziran’a kadar devam edecek.

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
Aöa Giriş Sınavı İçin Son Başvuru Tarihi 26 Haziran

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 30 Haziran’da yapılacak 2019-2020 öğretim yılı yazılı giriş sınavı için başvurular 26 Haziran’a kadar devam edecek.

AÖA’dan verilen bilgiye göre, Sınıf Öğretmenliği programına 40, Okul Öncesi Öğretmenliği programına 20 öğrenci alınacak.

Akademi ayrıca IGCSE gibi uluslararası sınavlardan elde edilecek puanla alacağı 10 öğrenci için 15-30 Ağustos tarihleri arasında başvuru kabul edecek. Başvuru sonuçlarının 10 Eylül’e kadar belli olması bekleniyor.

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ARANAN NİTELİKLER

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı ve uluslararası sınav kontenjanı için başvuracak adaylarda aranan nitelikler şöyle:

“KKTC vatandaşı olmak; lise veya dengi bir okuldan mezun olmak; disiplinsizlik; devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisi'nden (AÖA) veya Atatürk Öğretmen Koleji'nden ilişiği kesilmemiş olmak; Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir); Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir); Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).”

Daha fazla bilgi www.aoa.edu.tr adresinden edinilebilir.

(RÇ/ŞEB)

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