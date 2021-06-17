AÖA ile Haksen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki ve HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde AÖA ve HAKSEN yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

AMCAOĞLU

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kendileri için çok önemli olduğuna söyleyerek, akademinin yapısının daha güçlü hale getirilmesi için elbirliği ile çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Son dönemlerde hayata geçirdikleri altyapı yatırımlarıyla 6 bine yakın öğrenciye yeni okullarda eğitim vereceklerini kaydeden Amcaoğlu, “Bu noktada Atatürk Öğretmen Akademisi’nin çok daha fazla öğretmen yetiştirmesine ihtiyaç duyacağız” dedi.

Bu bağlamda akademinin üstlendiği pozisyonun çok önemli olduğuna da işaret eden Amcaoğlu,” Bizler fiziki altyapıyı sağlıyoruz, akademi ise eğitimci altyapısını sağlıyor. Akademinin vereceği kaliteli, çağdaş eğitim ile öğrencilerimiz çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim görme şansı elde edecektir” ifadelerini kullandı.

İmza koyulan sözleşmenin de iş barışı ve çalışanların haklarının korunması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, her iki kuruma da koydukları iradeden dolayı teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

ZEKİ

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki konuşmasında, bu sözleşmeyi daha önce hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını ancak bir türlü sonlandıramadıklarını ifade ederek, sözleşmeye imza koymaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Zeki ayrıca, sözleşmeye imza konulmasında Bakan Olgun Amcaoğlu’nun göreve geldikten sonra sağladığı motivenin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Eğitim öğretimin bir bütün olduğunu belirten Zeki, imza koyulan sözleşmenin özellikle yükseköğrenim alanında çalışanların motive bir şekilde çalışması adına çok önemli olduğunu söyleyerek, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

BÜYÜKOĞLU

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ise, sendika olarak tek amaçlarının, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yapısının daha iyi ve daha güçlü bir hale gelmesi için çalışmak olduğunu vurguladı.

Akademinin yönetim kuruluna her türlü desteği vermekten çekinmeyeceklerini de dile getiren Büyükoğlu, “Karşımızda çok iyi niyetli bir yönetim kurulu var. Sendika ve yönetim kurulunun birlikte yürüteceği çalışmalarla, akademinin yapısını daha güçlü bir hale getireceğimize inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, kendilerine gösterdikleri güven için Bakan Amcaoğlu’na ayrıca teşekkürlerini iletetti ve Açık Öğretim Akademisi’ni en iyi hale getirmek için var güçleri ile çalışacaklarının sözünü verdi.