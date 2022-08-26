banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borçlanıyor
Kıb-Tek borçlanıyor
Park halindeki araçtan nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Araçtan hırsızlık
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
Meclis önündeki eylem sona erdi
Meclis önündeki eylem sona erdi
“Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin (özel) yasa tasarısı“ 17 saatlik oturumun ardından oy çokluğuyla kabul edildi
"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa...
banner404

AÖA giriş sınavı yarın yapılıyor

26 Ağustos 2022 Cuma 13:00
AÖA giriş sınavı yarın yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı yarın yapılıyor. Sınava, 360 aday katılacak.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar’ın verdiği bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayacak giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, aynı gün açıklanacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yazılı giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak. Yazılı giriş sınavında, 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecek. Sınav, tek oturumda gerçekleştirilip, süresi 150 dakika olacak.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.

Uluslararası sınavlarla Sınıf Öğretmenliği Programına 22 öğrenci alınacak. Yapılan başvurular değerlendikten sonra adaylar 8 Eylül tarihinde mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2022 13:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Polis Müdürlüğü Telefon Hatları Altyapı Çalışması Nedeniyle Devre Dışı Kalacak
Gazimağusa Polis Müdürlüğü Telefon Hatları Altyapı Çalışması Nedeniyle Devre Dışı Kalacak
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini Kabul Etti
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini Kabul Etti
3 Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazetede Yayımlanarak Halkın Bilgisine Sunuldu
3 Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazetede Yayımlanarak Halkın Bilgisine Sunuldu
10 Belediyenin Tüzel Kişiliği Korunacak, Yeni Tüzel Kişiliğe Sahip 8 Belediye Kurulacak
10 Belediyenin Tüzel Kişiliği Korunacak, Yeni Tüzel Kişiliğe Sahip 8 Belediye Kurulacak
CTP Mağusa Ve İskele İlçesi Organizasyonunda PM Adaylarını Tanıttı
CTP Mağusa Ve İskele İlçesi Organizasyonunda PM Adaylarını Tanıttı
Döviz kurları
Döviz kurları
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Kıb-Tek akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borçlanıyor
Kıb-Tek akaryakıt temini için 4 farklı bankadan borçlanıyor
Başbakanlık ışıklarında Pazar günü farklı trafik düzenlemesine gidilecek
Başbakanlık ışıklarında Pazar günü farklı trafik düzenlemesine gidilecek
Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda kaza
Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda kaza

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim