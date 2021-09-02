Antijen testlerinden ücret talep eden sağlık kuruluşlarına soruşturma başlatılacak!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, katıldığı bir programda güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

“TEST KONUSUNDA BENİM DÜŞÜNCEM NETTİR”

PCR ve Antijen testlerinin ücretlendirilmesine ilişkin “hangi fikri savunduğunun herkesçe bilindiğini” ifade eden Bakan Üstel, “Benim yurtdışında olduğum bir dönemde bu karar (testlerin ücretli olması) üretildi. İlk olarak bu kararın iyileştirilmesi için çaba sarf ettik. Başbakan ve Maliye Bakanı ile bir araya geldik ve iyileştirme yaptık. Test konusunda benim düşüncem nettir. Testler ücretsiz olmalıdır. Bu konuda mücadele vermeye ve arkasında durmaya devam edeceğim” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ… BÖYLE BİR SÜREÇTE BÖYLE BİR KAOS OLMASI HİÇ HOŞ DEĞİL”

Aşının bir kurtarıcı olduğunu ifade eden Üstel, “Aşının yüzde 70 oranına çıkması için çaba sarf ediyoruz. Hükümet de bu kapsamda testlerin ücretli olması yönünde karar üretti. Ben ücretli olmasına karşıyım. Bu nedenle aşılanmayan kesimin aşılanmasını teşvik etmek adına ücret talep edilebilir dedik. Çünkü Eylül ayında yüz yüze eğitimi başlatma niyetindeyiz. Hükümet kararlı duruyor. Böyle bir süreçte böyle bir kaosun olması hiç hoş değil” şeklinde konuştu.

“ANTİJEN TESTLERİNDEN ÜCRET TALEP EDEN SAĞLIK KURULUŞLARINA SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ”

Alınan yeni kararla, aşılıların yapacağı antijen testlerini devletin karşılayacağını söyleyen Üstel, bazı sağlık kuruluşların antijen testleri için aşılı kişilerden üret talep ettiği yönündeki haberlerle ilgili, “Ücret talep eden olursa, bize bildirsinler, soruşturma başlatacağız” dedi.

“PARA TALEP EDEN SUÇ İŞLEMİŞTİR”

Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli olan tüm laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının, aşılı kişilerden antijen test karşılığında ücret talep etmesinin yasak olduğunu yineleyen Üstel, “Para talep eden hata yapmıştır, suç işlemiştir. Hem benimle protokol imzalayacaksın, hem de sana gönderdiğim vatandaşımdan ücret talep edeceksin. Bu yanlıştır. Eğer başına böyle bir şey gelen varsa, bize faturasıyla müracaat etsinler, biz o merkeze soruşturma başlatacağız” ifadelerini kullandı.

PCR TESTLERİ…

PCR testlerinin hem aşılı hem de aşısız kişilere ücretli olduğunu belirten Üstel, PCR zorunluluğunun zaten ortadan kaldırıldığını, pozitif ve temaslı kişilerin PCR testlerini devletin karşılayacağını da belirtti.

“BİRİ 10 DAKİKADA BİTİ 1 BUÇUK SAATTE SONUÇ VERİYOR”

Antijen testlerinin daha pratik olduğunu ve daha hızlı sonuç verdiğini, ayrıca maliyetinin de daha düşük olduğunu belirten Üstel, “Biri 10 dakikada biti 1 buçuk saatte sonuç veriyor. Biz havaalanında uzun süredir antijen testleri uyguluyoruz. Sadece doğrulamada PCR kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Güney’de çalışan kişilerin antijen testlerini devletin karşılayacağını ifade eden Üstel, “Eğer Güney Kıbrıs’a gezmeye gidecekseniz, antijeninizi kendiniz ödeyeceksiniz. Onun fiyatı da en fazla 40 TL’dir. 30’a da 20’ye de yapabilirsiniz. Ama karar nettir. En fazla 40 TL alınabilir” ifadelerini kullandı.

Üstel, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan sağlık kuruluşlarının antijen testlerinin, TC Sağlık Bakanlığı tescilli olduğunu da vurguladı.

“GEÇİŞLERDE TEST TALEBİNİ ORTADAN KALDIRMAYI ÖNERDİK”

Üstel, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçişlerde test talebini ortadan kaldırmayı önerdiklerini, zaten insanların 21 günde bir test yapmak durumunda olduğunu belirtti.