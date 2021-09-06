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Antijen testleri yarından itibaren eczanelerde ücretli olarak yapılacak

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:45
Antijen testleri yarından itibaren eczanelerde ücretli olarak yapılacak

Eczanelerde çalışan eczacıların antijen testi yapabilmeleri konusunda yetkilendirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili protokol bugün imzalanacak, eczanelerde antijen testi yapılmasına ise yarın başlanacak.

4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde faaliyet gösteren Eczanelerde çalışan ve ekli listede yer alan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğine kayıtlı Eczacıların, Antijen Testi yapabilmeleri hususunda yetkili kılınmalarına karar verdi” denildi.

ÖKSÜZ: “TAVAN FİYAT 40 TL KALMAYACAK, DAHA DA DÜŞÜK ÜCRETLER OLABİLECEK”

Resmi Gazete’de Antijen Testi yapabilmeleri hususunda yetkili kılınan eczanelerin isim, telefon ve adres bilgileri de yer aldı.

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Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuyla ilgili bilgi veren Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Birliğe kayıtlı olup antijen testi yapmak isteyen eczanelerin şu anda 65 civarında olduğunu ve rakamın arttığını belirtti.

“Eczaneler zorunlu bırakılmadı, dileyen eczaneler katılacak” diyen Öksüz, bugün gerekli protokollerin imzalanacağını, yarın ise eczanelerde antijen testi yapılmaya başlanacağını açıkladı.

ECZANELER TESTLERİ KENDİ SATIN ALIYOR. ECZA DEPOLARINA TEST GETİRME İZNİ VERİLDİ

Eczanelerde testlerin ücretli olarak yapılacağını da aktaran Öksüz, “Eczaneler testleri kendi satın alıyor. Ücretsiz uygulama bizlerde değil, laboratuvar ve hastanelerde olacak. Ecza depolarına test getirme izni verildi, onun için tavan fiyat 40 TL kalmayacak, daha da düşük ücretler olabilecek” ifadelerini kullandı.

Düşük fiyatlı kitlerin yanılma ihtimalinin sorulması üzerine Öksüz, “Test kitlerinin hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen kitlerdir. Hiçbiri onaysız değil. Hepsi uygulanan ve Bakanlığın kriterlerine uygun kitlerdir” yanıtını verdi

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Son Güncelleme: 06.09.2021 14:06
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