banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376

Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de

Bakanlar Kurulu, 2 milyon 450 bin 500 TL karşılığında, 200 bin adet Covid-19 Antijen test kitinin temin edilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:30
Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de

200 bin adet Antijen test kitinin temin edilmesine ilişkin karar, 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

banner341
Bakanlar Kurulu, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum ile sektör taramalarının kesintisiz devam edebilmesi için gereksinim duyulup ivedilikle temini gereken 200 bin adet Covid-19 Antigen Test Kitinin toplam KDV dahil 2 milyon 450 bin 500 TL karşılığında temin edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de, Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2021 tarihli kararı ile "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" uyarınca, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından, Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen "Corona Virüsü ile Mücadele Giderlerine Katkı Projesi" ödeneğine mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 04.10.2021 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Mimarlar Odası’ndan mekan anlatımı metin yarışması…
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir'de basına konuştu
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: “Abartıldığı gibi ani ölümlerde artış yok”
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
“Çözüm ve yeniden birleşme için yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı
Yeni asgari ücret ilan edildi
Yeni asgari ücret ilan edildi
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim