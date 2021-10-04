Antijen testi temin kararı Resmi Gazete'de

200 bin adet Antijen test kitinin temin edilmesine ilişkin karar, 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum ile sektör taramalarının kesintisiz devam edebilmesi için gereksinim duyulup ivedilikle temini gereken 200 bin adet Covid-19 Antigen Test Kitinin toplam KDV dahil 2 milyon 450 bin 500 TL karşılığında temin edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de, Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2021 tarihli kararı ile "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" uyarınca, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından, Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen "Corona Virüsü ile Mücadele Giderlerine Katkı Projesi" ödeneğine mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.