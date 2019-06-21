Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nden KAÜ’ye ziyaret

KKTC – Alanya arası Feribot seferlerinin başlaması üzerine, Alanya ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nden KKTC’ye gelen gazeteci heyeti, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni (KAÜ) de ziyaret etti.

KKTC Antalya Turizm Ofisi tarafından düzenlenen ve hem deniz seferlerinin hem de KKTC’nin Alanya ve Antalya’da, geniş çerçevede tanıtılmasını kapsayan proje kapsamında KKTC’ye gelen Gazeteciler, KAÜ Osmanlı Kütüphanesini ziyaret ederek, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi ile de görüştüler.



KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, Gazetecileri kabulünde yaptığı konuşmasında, Alanya ve Antalya’dan KKTC’ye gelen Gazetecileri, KAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güzel bir gemi ile başlatılan ve ülkemizin tanıtılması ile ülke turizmine katkıda bulunmayı hedefleyen bu değerli girişim ve destek için başta heyettteki tüm gazetecilere, projenin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini sundu.