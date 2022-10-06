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Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti

06 Ekim 2022 Perşembe 22:56
Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti

4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali, Antakya EXPO alanında gerçekleşti.Ülkemizi Mete Mutlu Balkıs başkanlığındaki Gazimagusa Mutlu Yaşam derneği mutlu koro ekibi başarı ile temsil ederken izleyenlerden çok büyük alkış aldı.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziğinin en kıymetli eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu. Festivalin ilk günü açılış konuşmasını yapan festival koordinatörü Hicran Temur: “Üç semavi dinin ve farklı mezheplerin bir arada yaşadığı, zengin kültürel mirası ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olan Hatay’da 4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

En başından beri bizlerden desteğini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar’a en samimi teşekkürlerimi iletiyorum dedi.4.Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali, Antakya EXPO alanında gerçekleşti.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziğinin en kıymetli eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu.

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