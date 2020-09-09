Ant içme töreni 11 Eylül'de

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43/3’üncü dönem asteğmen ve 43/1’inci dönem çavuş adaylarının ant içme töreni, 11 Eylül Cuma günü yapılıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ant içme töreni, saat 10.00’da, Gazimağusa Gülseren Kışlası’nda Eğitim Merkez Komutanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilecek.



Tören, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla basına ve halka kapalı olarak düzenlenecek.