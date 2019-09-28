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Annesine hayat verdi...

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Esra Kumbul (22), nakil bekleyen annesi Emine Kumbul'u (55), bağışladığı karaciğer dokusuyla hayata bağladı.

Annesine hayat verdi...

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Esra Kumbul (22), nakil bekleyen annesi Emine Kumbul'u (55), bağışladığı karaciğer dokusuyla hayata bağladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
Annesine hayat verdi...


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Esra Kumbul, 10 milyon kişide bir görülen primer sklerozan kolanjit (kronik safra yolu hastalığı) hastalığı nedeniyle karaciğer nakli gereken annesi Emine Kumbul'a, karaciğer dokusunu bağışladı. Esra Kumbul'un karaciğerinin bir bölümü, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan operasyonla annesi Emine Kumbul'a nakledildi.

HASTALIĞI TESADÜFEN ÖĞRENDİ
2009 yılında hastalığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Emine Kumbul, "Aile dostumuz olan doktora, kendimi iyi hissettiğim için kan ve diğer tahlillerimi yapması için istekte bulundum. Tahlil sonuçlarında, karaciğer değerlerimin en üst seviyede olduğunu gördüm" dedi. Karaciğer değerlerinin 800-900'lerde olduğunu görünce dehşete kapıldığını söyleyen Emine Kumbul, şöyle konuştu: "Dahiliye uzmanı olan doktor beni, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. O günden bu yana aynı hastanede tedavilerim devam etti. Bu süre içinde 10 defa ERCP oldum. Bu, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemi. Doktorum bana yaptığı test ve muayenelerin sonunda primer sklerozan kolanjit teşhisi koydu. Hastalığımı 10 yıl uygulanan tedaviyle kontrol altında tutmayı başardık. Hastalığı ilk öğrendiğimde çocuklarım küçüktü, hep Allah'a yalvardım, çocuklarımı büyüteyim diye. Son 1-1.5 yılda ERCP olduğum halde kaşıntılarım devam etti. Daha sonraki dönemde de ağrılarım başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarım artık nakil zamanının geldiğini söyledi. 'Önce ailede verici taraması yapalım, sonra kadavradan nakil olasılığını değerlendiririz' dediler."

'ÇOCUKLARIMA KIYAMADIM'


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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ndeki doktorların yakın ilgisi sonrasında hayata tutunduğunu anlatan Emine Kumbul, "Çocuklarıma hiç kıyamadım. Üniversitede oldukları için yaz tatilini bekledim. Kızım Antalya'ya geldiğinde de söyleyemedim. Çok zor bir karardı. Son çarenin karaciğer nakli olduğunu öğrenen çocuklarım, verici olmak için ısrar etti. Kızım Esra daha baskın çıktı. Testler sonucunda bağışçı olmasında sakınca olmadığı tespit edildi. Nakil oldum ve şimdi çok iyiyim. Hastanede yattığım süre içinde hiç bir aksilik yaşamadım ve 12 günde taburcu oldum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Nasıl olsa toprak olacağız. İnsan burada organ bağışının önemini daha iyi anlıyor. Hayat kurtarmak çok güzel, kızıma da çok teşekkür ediyorum, ona minnettarım" diye konuştu.
'10 MİLYON KİŞİDE BİR GÖRÜLEN HASTALIK'
KKTC'de üniversite eğitimine devam ettiğini söyleyen Esra Kumbul, "Annemin yaklaşık 10 yıldır karaciğer hastalığı vardı. 10 milyon kişide bir görülen bir hastalıkmış. Sağlığı her geçen gün kötüye gidiyordu. Sonunda doktorlar, annemin karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Anneme karaciğer vermek için ağabeyim ve ben çok ısrarcı olduk. Ağabeyimle birlikte donör olmak için işlemlere başladık. Benim sonuçlarım nakil için daha uygun çıktı. Ben çok istiyordum. Nakil sonrası her ikimiz de sağlığımıza kavuştuk" dedi.

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