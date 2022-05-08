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Anneler Günü kutlanıyor

Anneler Günü bugün kutlanıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, aralarında KKTC’nin de bulunduğu birçok ülkede bugün kutlanıyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:15
Anneler Günü kutlanıyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki senedir KKTC’de salgının gölgesinde kutlanan Anneler Günü’nün, bu yıl, son günlerde ülkede Kovid-19 vaka sayılarında gözlemlenen düşüşle birlikte bir nebze de olsa daha rahat bir şekilde kutlanması bekleniyor.
Türkiye ile KKTC’de mayısın ikinci pazarı kutlanan Uluslararası Anneler Günü’nün kökeni Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor.
Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesi onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.

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1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.
Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.
Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan bu özel gün İngiltere gibi diğer bazı ülkelerde Anneler Günü için belirlenmiş başka tarihler bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 08.05.2022 15:27
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