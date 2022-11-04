Anneannesine ait takıları çalmıştı! Mahkeme huzuruna çıktı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarında tutuklana zanlı Ramadan Öke mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Akrep, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Ramadan Öke’nin İkametgâhtan Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29.10.2022-30.10.2022 tarihleri 20.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin Ramadan Öke’nin (E-32) aynı adreste sakin anneannesi S.B’ye ikametgâhın ikinci katındaki yatak odası içerisindeki tuvalet masası üzerinde muhafaza etmiş olduğu tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, 1 adet inci taşı kolye ucunu, l adet halka küpeyi,2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu takıları 31.10.2022 Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk Ltd. isimli işletmeye S.Ö. adına olan KKTC Sürüş ehliyetini

kendisiymiş gibi ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp satmaya çalıştığını ancak konu işletme takıların bijuteri olması üzerine almayıp şüphelenerek polise bilgi verdiğini belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine konu takıların Ramadan Öke'nin tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.