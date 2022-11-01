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Anneannesine ait takılar sahte çıkınca yakalandı!

01 Kasım 2022 Salı 12:31
Anneannesine ait takılar sahte çıkınca yakalandı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarında tutuklana zanlı Ramadan Öke mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Ramadan Öke’nin İkametgâhtan Sirkat ve Başkasının Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29.10.2022-30.10.2022 tarihleri 20.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da sakin Ramadan Öke’nin (E-32) aynı adreste sakin anneannesi S.B’ye ikametgâhın ikinci katındaki yatak odası içerisindeki tuvalet masası üzerinde muhafaza etmiş olduğu tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, 1 adet inci taşı kolye ucunu, l adet halka küpeyi,2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu takıları 31.10.2022 Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk Ltd. isimli işletmeye S.Ö. adına olan KKTC Sürüş ehliyetini
kendisiymiş gibi ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp satmaya çalıştığını ancak konu işletme takıların bijuteri olması üzerine almayıp şüphelenerek polise bilgi verdiğini belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine konu takıların Ramadan Öke'nin tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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