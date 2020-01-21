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Ankara’dan bir heyet kültür gezisi için KKTC’de

Güzelyurt Belediyesi ile Keçiören Belediyesi’nin geçmiş yıllarda başlattığı kültür gezileri bu yıl da sürüyor.

Ankara’dan bir heyet kültür gezisi için KKTC’de

Güzelyurt Belediyesi ile Keçiören Belediyesi’nin geçmiş yıllarda başlattığı kültür gezileri bu yıl da sürüyor.

21 Ocak 2020 Salı 13:23
Ankara’dan bir heyet kültür gezisi için KKTC’de

 Ankara’dan KKTC’ye gelen 20 kişilik heyet bugünden başlayarak ülkenin farklı yerlerini ziyaret edecek.

Kardeş belediyelerin birlikte yürüttüğü  “Kültürel Miraslarımızı Tanıtmak” projesi kapsamında Ankara’dan KKTC’ye gelen heyet Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Özçınar, bugün başlayan ve Perşembe günü sona erecek kültür gezisi kapsamında Güzelyurt, Lefke, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’nın tarihi ve kültürel yerlerine ziyaretler gerçekleştirileceğini anlattı. Özçınar projeyle KKTC’nin kültürel ve tarihi yerlerinin tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

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Özçınar, proje kapsamında bir grup öğrencinin Haziran ayında Ankara’ya gönderileceğini de açıkladı.

Keçiören Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ümit Kozan ziyarette Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un sevgi ve saygılarını ileterek, Özçınar’a plaket takdim etti.

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Kültür Gezisi KKTC
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