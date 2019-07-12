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Ankara’da “barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları Ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” Düzenlenecek

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Ankara’da, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” düzenlenecek. 

Ankara’da “barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları Ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” Düzenlenecek

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Ankara’da, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” düzenlenecek. 

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Ankara’da “barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları Ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” Düzenlenecek

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Ankara’da, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” düzenlenecek. 

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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin (KTKD), Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın 45. yıldönümü münasebetiyle düzenleyecekleri panel, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30’da,  Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Mehmet Ertuğruloğlu Konferans Salonu’nda yer alacak. 

Panelde, TESUD Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan, Kıbrıs Gazisi Albay (E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alb. (E)  Mithat Işık ile KTKD Genel Başkanı Büyükelçi (E) Dr. Ahmet Zeki Bulunç konuşma yapacak.

(TUĞ/HA)

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