Ankara’da “barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları Ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” Düzenlenecek

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Ankara’da, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Paneli” düzenlenecek.
Panelde, TESUD Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan, Kıbrıs Gazisi Albay (E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alb. (E) Mithat Işık ile KTKD Genel Başkanı Büyükelçi (E) Dr. Ahmet Zeki Bulunç konuşma yapacak.
(TUĞ/HA)