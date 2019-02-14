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Ankara'da Başbakan Erhürman onuruna yemek verildi

 

Ankara'da Başbakan Erhürman onuruna yemek verildi

 

14 Şubat 2019 Perşembe 17:07
Ankara'da Başbakan Erhürman onuruna yemek verildi

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Başbakan Tufan Erhürman onuruna yemek verdi.

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu”na katılan Erhürman onuruna verilen yemek, Ankara Dikmen Hakimevinde yer aldı.

Yemekte Erhürman'a eşi Nilden Bektaş, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.

Başbakan Tufan Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkeye dönecek.

Son Güncelleme: 14.02.2019 20:22
Anahtar Kelimeler:
Erhürman Ankara
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