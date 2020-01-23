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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ankara'daki 4.5 ve 3.8'lik depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ankara'daki 4.5 ve 3.8'lik depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 08:44
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan son dakika bilgilendirmesinde, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde, 06.54'te ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan son dakika bilgilendirmesinde, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre
herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını
yaptı.

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