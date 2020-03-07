Güngör'de, dün, çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Muhammad İbrar'ın (E-25) ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.
Ani ve gayri tabii ölümle ilgili gelişme
Güngör'de, dün, çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Muhammad İbrar'ın (E-25) ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.
07 Mart 2020 Cumartesi 14:41
Güngör'de, dün, çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Muhammad İbrar'ın (E-25) ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Polis Basın Subaylığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini kaydetti.
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