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Ani ve gayri tabii ölüm
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Ani ve gayri tabii ölüm

Ani ve gayri tabii ölüm

11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
Ani ve gayri tabii ölüm

10.03.2019 tarihinde, saat 13:45 sıralarında, Koruçam’da Christina SYMKASSI (K-79), evinin avlusunda temizlik yaptığı esnada aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. 

11.03.2019 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “düşmeye bağlı, kafa kemiği kırığı ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 11.03.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
Girne Koruçam ölüm
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