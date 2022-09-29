banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Mahkeme dur dedi
Mahkeme dur dedi
Tatar: “KKTC geleceğe umutla bakabiliyor“
Tatar: “KKTC geleceğe umutla bakabiliyor“
4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı...
4G/5G ihalesinde değişiklik yapıldı...
Ne oluyoruz ani ölümler hız kesmiyor
Ne oluyoruz ani ölümler hız...
banner404
Flaş Haber
Mahkeme dur dedi
Kapat

Ani rahatsızlık sonucu ölüm...

Polisiye Olaylar...

29 Eylül 2022 Perşembe 17:45
Ani rahatsızlık sonucu ölüm...

Ani rahatsızlık sonucu ölüm...

 

Gazimağusa sakini Arif Rençberoğlu(E-61) kalmakta olduğu evde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

 

Öte yandan Girne’de, 27 Eylül'de, iş yerinde bulunduğu sırada ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Murat Polat’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

 

Müstahdem Tarafından Hırsızlık

 

Lefkoşa’daki bir işyerinde 11 ile 15 Eylül arasında çalışan A.Ö.(E-29) ve N.Ö.(K-36),  şirkete ait 2 adet tablet bilgisayar şarj kablosu ile bir cep telefonunu şirkete iade etmeyerek zimmetlerine geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

 

Bir ton vigo çalındı

 

Dağyolu’nda mezarlık bölgesinde tarla içerisinden bin kilo vigo tohumu çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen iki kişi, A.B.(E-25) ve R.A.(E-27) tutuklandı.

 

Yangın

 

Güzelyurt’ta dün 20 Temmuz sokak üzerinde bulunan Hasan Balık’a ait ikametgahta muhtemelen buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı eşyalar zarar gördü.

banner360
Son Güncelleme: 29.09.2022 18:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında Kan Bağışı Yapıldı
İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında Kan Bağışı Yapıldı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sistemi Yarın 6 Saat Kapatılacak
Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sistemi Yarın 6 Saat Kapatılacak
Tatar: “Yapımına Başlanan Cumhurbaşkanlığı Binasıyla Yeni Cumhuriyet Meclisi Binası Toplumun Öz Değeri Olacak“
Tatar: “Yapımına Başlanan Cumhurbaşkanlığı Binasıyla Yeni Cumhuriyet Meclisi Binası Toplumun Öz Değeri Olacak“
Yarından itibaren 6 gün boyunca yol çalışması yapılacak
Yarından itibaren 6 gün boyunca yol çalışması yapılacak
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere duyuru!
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere duyuru!
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Yine mi ‘besleme’ edebiyatı!
Mahkeme dur dedi
Mahkeme dur dedi
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol
Çavuşoğlu, “Yerleşkeyle İlgili Eylemler Maksatlı Ve Anavatan Türkiye'yi Hedef Alıyor“
Çavuşoğlu, “Yerleşkeyle İlgili Eylemler Maksatlı Ve Anavatan Türkiye'yi Hedef Alıyor“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim