Ani rahatsızlık sonucu ölüm...

Gazimağusa sakini Arif Rençberoğlu(E-61) kalmakta olduğu evde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Öte yandan Girne’de, 27 Eylül'de, iş yerinde bulunduğu sırada ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki Murat Polat’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Lefkoşa’daki bir işyerinde 11 ile 15 Eylül arasında çalışan A.Ö.(E-29) ve N.Ö.(K-36), şirkete ait 2 adet tablet bilgisayar şarj kablosu ile bir cep telefonunu şirkete iade etmeyerek zimmetlerine geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bir ton vigo çalındı

Dağyolu’nda mezarlık bölgesinde tarla içerisinden bin kilo vigo tohumu çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen iki kişi, A.B.(E-25) ve R.A.(E-27) tutuklandı.

Yangın

Güzelyurt’ta dün 20 Temmuz sokak üzerinde bulunan Hasan Balık’a ait ikametgahta muhtemelen buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı eşyalar zarar gördü.