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Ani ölümde gelişme!
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Ani ölümde gelişme!

01 Kasım 2022 Salı 12:03
Ani ölümde gelişme!

28.10.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Osman SAĞLAM (E-58)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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