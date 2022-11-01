Ani ölümde gelişme!

28.10.2022 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Osman SAĞLAM (E-58)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.