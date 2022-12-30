Ani ölümde gelişme!

Dün sabah, Gazimağusa’da bulunduğu ikametgah içerisinde, muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kadın şahsın Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil UMOK (K-26) olduğu tespit edilmiştir.
Adı edilenin 30.12.2022 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
30 Aralık 2022 Cuma 12:46
Dün sabah, Gazimağusa’da bulunduğu ikametgah içerisinde, muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kadın şahsın Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil UMOK (K-26) olduğu tespit edilmiştir.