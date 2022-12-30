Ani ölümde gelişme!

Dün sabah, Gazimağusa’da bulunduğu ikametgah içerisinde, muhtemelen gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren kadın şahsın Nijerya uyruklu Bak Abasi Ezekil UMOK (K-26) olduğu tespit edilmiştir.

Adı edilenin 30.12.2022 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.