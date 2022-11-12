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Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:15
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

Mehmet Türe’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde, Kuzucuk’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Türe’nin (E-73), yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Sahtekarlıkla Para Temini

Gazimağusa’da Mart-Ağustos 2022 ayları arasında H.K.'nin (E-27), bir şahsa yurt dışından araç getireceği yönünde beyanda bulunup, aracı getirmeyerek söz konusu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18,500 Stg parayı temin ettiği tespit edildi. H.K tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 6 Kasım tarihinde 400 TL nakit para, kolonyağı ve 6 çakmağın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-64) tutuklandı.

1 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir inşaat alanı ve arsa içerisinden, toplam 80 sunta tahtanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-34) ve M.B.(E-22) tutuklandı.

Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 12.11.2022 11:57
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