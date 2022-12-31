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Ani ölüm

31 Aralık 2022 Cumartesi 10:14
Ani ölüm

30.12.2022 tarihinde, 07:00 sıralarında, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım evinde kalmakta olan Ersoy İLGİLİ (E-73), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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