30.12.2022 tarihinde, 07:00 sıralarında, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım evinde kalmakta olan Ersoy İLGİLİ (E-73), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.