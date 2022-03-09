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Ani ölüm

09 Mart 2022 Çarşamba 14:15
Ani ölüm

Lefkoşa’da Kolan British Hastanesi’nde tedavi gören Girne’de sakin Heather Isobel Babayit (K-72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 3 Mart saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından, bahse konu şahsın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Babayit’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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GİRNE’DE DOLANDIRICILIK

Öte yandan 19 Şubat’ta Girne’de, H.Ş.’nin (E-26) bir dairede kiracı olarak kalmakta olan iki kişiden, mal sahibine vermek üzere aldığı kira bedeli olan 6 bin 500 TL nakit parayı mal sahibine teslim etmeyip çaldığı, ayrıca daire sahibine, kiracıların daireyi boşaltacaklarını ve depozito ücretlerini geri istedikleri yönünde dolandırmak kastı yalan beyanda bulunarak mal sahibinden kiracılara vermek üzere aldığı 8 bin TL tutarındaki depozito ücretini sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahsın, sahtekarlıkla para temini suçundan halen poliste tutuklu bulunduğu belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

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Son Güncelleme: 09.03.2022 15:41
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