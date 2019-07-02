01.07.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mustafa Nazıf Ahmet (E-75), arkadaşının ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
02 Temmuz 2019 Salı 13:15
01.07.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mustafa Nazıf Ahmet (E-75), arkadaşının ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.