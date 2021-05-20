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Angolemli: “Tarım Bakanlığı teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmeli”

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:28
Angolemli: “Tarım Bakanlığı teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmeli”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda söz alan, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tarımla ilgili güncel konuşma yaptı. Dünyada pandemi nedeniyle tarımda yeniden yapılandırmaya gidildiğini söyleyen Angolemli, KKTC’de ise durumun tam tersi olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin betonlaştığını anlatan Angolemli, Tarım Master Planı’nın neden uygulanmadığını sordu, bu durumu “bir takım şirketlerin çıkarlarının korunmaya çalışılmasına” bağladı.

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Angolemli, kuraklık çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini kaydetti.

“TARIM BAKANLIĞI TEŞVİK SAĞLAYARAK GENÇLERİ TARIMA YÖNLENDİRMELİ”

Tarım Bakanlığından teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmesini isteyen Angolemli, en büyük ihtiyacın temel gıda maddeleri olduğunu dile getirdi.

Angolemli, bir an önce çiftçiye özel mazot uygulamasına geçilmesini istedi.

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